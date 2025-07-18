Азербайджан внимательно следит за развитием событий в Сирии и вновь подтверждает поддержку ее территориальной целостности и суверенитета. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ в связи с недавней эскалацией между Израилем и Сирией.

«Мы подтверждаем поддержку суверенитета, территориальной целостности, неделимости и политического единства Сирии. Установление мира, безопасности и стабильности в этой стране является крайне важным», — отметил официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства.