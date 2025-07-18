Палата представителей Бельгии единогласно приняла резолюцию с обвинениями в адрес Азербайджана — без доказательств, но с привычной риторикой армянских лоббистов, сообщает телеграм-канал Minval — LIVE.

Документ, больше похожий на политическую туалетную бумагу, переполнен штампами о «нарушении международного права», «угрозах Западного Азербайджана», «незаконном удержании лидеров», «пленных» и даже требует от Баку пустить ЮНЕСКО. То есть, по логике бельгийских депутатов, Азербайджан должен пригласить международную миссию, чтобы та под диктовку диаспоры «оценивала», что якобы пострадало.

Брюссельский театр абсурда завершает призывами к санкциям против Азербайджана и расширению военного сотрудничества с Арменией. Похоже, Бельгия решила поучаствовать в геополитике, вооружившись фантазиями армянской диаспоры.