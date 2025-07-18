The Wall Street Journal опубликовал материал о найденной поздравительной записке Дональда Трампа, адресованной миллиардеру-педофилу Джеффри Эпштейну к его 50-летию. По версии издания, письмо содержало диалог между Трампом и Эпштейном, оформленный внутри рисунка обнажённой женщины.

Фото письма опубликовано не было. В ответ президент США Дональд Трамп назвал публикацию фальшивкой и пообещал подать в суд:

«Это не мои слова, не мой стиль, я вообще не рисую картинки. Я сказал Руперту Мердоку, что это мошенничество. Но он всё равно опубликовал — и теперь я собираюсь отсудить его задницу и задницу его третьесортной газеты».

С критикой статьи также выступил вице-президент Джей Ди Вэнс:

«Эта история — полная чушь. Где письмо? Его даже не показали перед публикацией. Это не похоже на Трампа».

Предприниматель Илон Маск поддержал Трампа, заявив, что письмо «совсем не похоже на его стиль» и перепостил аналогичный вывод ИИ Grok.