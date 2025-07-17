Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что его фракция готовит законопроект, ограничивающий использование государственной символики других стран в общественных местах.

По словам политика, сегодня «кто угодно, где угодно может вывесить флаг или герб любого государства — хоть Украины, хоть США, хоть Азербайджана». Это, по его мнению, используют диаспоры, «не чувствующие общности с Россией», что может способствовать «разжиганию межнациональной розни».

При этом, конечно, будут исключения — дипломатические миссии, выставки, форумы, спортивные мероприятия. Остаётся только ждать, когда фракция «СР» займётся следующей угрозой — борщом не по ГОСТу или хинкалами, разрушающими традиционные ценности в России.