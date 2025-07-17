Президент Сирийской Арабской Республики Ахмад аш-Шарра выступил с заявлением, в котором подчеркнул решимость сирийского народа сохранить территориальную целостность страны перед лицом внешнего вмешательства.

«Сирийцы с их древней историей всегда отвергали любые формы разделения. Мы — дети этой земли, и именно мы способны противостоять попыткам израильского образования разорвать нас на части», — заявил он.

Глава государства отметил, что друзы являются неотъемлемой частью сирийского народа, и подчеркнул, что защита этого сообщества — приоритет для правительства. По его словам, Израиль с момента падения прежнего режима стремится превратить сирийскую территорию в арену конфликтов и ослабить внутреннее единство страны.

Аш-Шарра заявил, что Сирия «не является полигоном для иностранных заговоров и чужих амбиций». По его словам, строительство новой Сирии требует сосредоточенности на интересах самой страны, а не втягивания в хаос.

«Мы не боимся войны, но предпочли интересы народа разрушению и беспорядкам. Наш лучший выбор — сохранить единство Родины», — подчеркнул президент. Он сообщил, что обеспечение безопасности в провинции было передано местным формированиям и уважаемым шейхам, чтобы избежать эскалации.

По словам аш-Шарра, Сирия намеренно избегала вовлечения в конфликты, чтобы сохранить стабильность и безопасность. «Обладание силой не означает автоматической победы. Можно начать войну, но трудно контролировать её последствия», — отметил он.

Президент сообщил, что сирийское государство задействовало все институты для прекращения внутреннего конфликта в провинции Сувейда и добилось восстановления порядка. «С момента падения прежнего режима Израиль не прекращает попыток расчленения Сирии», — подытожил аш-Шарра.