Облегчены условия льготного ипотечного кредитования для приобретения жилья и земельных участков на освобожденных землях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в «Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана», утвержденный его указом от 22 июня 2016 года.

Согласно новому указу, на освобожденных территориях Азербайджана условия получения ипотечного кредита стали чуть более гибкими. Так, в этих зонах можно взять ипотеку на сумму до 90% от стоимости жилья. В других районах максимальная сумма не превышает 85%. Кроме того, на освобожденных территориях ежемесячный платеж по ипотеке может составлять до 75% от общего дохода семьи. В остальных же регионах — не более 70%.