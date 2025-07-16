Премьер-министр Армении сообщил, что обсуждается создание компании, которая займётся привлечением инвестиций в дорожную инфраструктуру и выполнением определённых функций. Речь, по его словам, идёт об аренде земель с правом на застройку.

Иностранная компания, по его словам, сможет вложиться в строительство дорог, трубопроводов и ЛЭП, а после завершения контракта объекты останутся в собственности государства. Пока, подчеркнул он, решение не принято.

В качестве примеров подобного аутсорсинга Пашинян назвал аэропорт «Звартноц», «ЮКЖД» и систему водоснабжения.