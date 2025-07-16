В Туркменистане прозвучал призыв присвоить действующему президенту Сердару Бердымухамедову титул султана, а всей правящей семье — статус «вечных шахов». Об этом сообщают туркменские СМИ.

Инициатива прозвучала 29 июня в новом городе Аркадаг во время торжеств, приуроченных ко дню рождения Лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова. Народная артистка Туркменистана Джемал Сапарова исполнила песню с призывом: «Вставайте, склоните головы перед Сердаром. Пусть он будет царем пожизненно. Коронуйте султана!» Видеозапись выступления была обнародована телеканалом «Аркадаг» спустя некоторое время. Музыкальная композиция быстро приобрела популярность и стала широко исполняться другими артистами.

Сердар Бердымухамедов, возглавляющий страну с 2022 года, пока не имеет официальных титулов. Однако, как отмечают эксперты, он может войти в историю как первый президент Туркменистана, при котором туркменский газ достигнет европейских рынков. Это стало бы важным стратегическим шагом для страны и могло бы изменить геополитический баланс в регионе.

По мнению аналитиков, идея «коронации» могла быть адресована не столько самому Сердару, сколько его отцу — Гурбангулы Бердымухамедову, ранее возглавлявшему государство и остающемуся влиятельной фигурой в туркменской политике.