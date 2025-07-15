Великобритания назначила нового посла в Армении. Джона Галлахера, который возглавлял дипмиссию в Ереване с 2020 года, сменит на посту Александра Коул. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на заявление правительства Соединенного Королевства.

Посол приступит к исполнению обязанностей в сентябре 2025 года.

Ранее Коул занимала пост заместителя главы миссии в Грузии, затем — в Катаре. До нового назначения возглавляла отдел планирования действий в чрезвычайных ситуациях в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.