Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в социальной сети по случаю Дня демократии и национального единства Турции.

«15 июля 2016 года — славная дата, когда братский турецкий народ решительно отстоял свою государственность и национальную волю. В этот день мы с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память шехидов, отдавших свои жизни для предотвращения попытки государственного переворота», — отмечается в публикации.

Также подчеркивается, что это стало возможным благодаря единству и воле героического турецкого народа, и является вкладом в мир, стабильность и сохранение общих ценностей.