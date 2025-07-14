Сегодня состоялось заседание Правления Совета прессы Азербайджана.

Как сообщили в Совете прессы, на заседании обсуждалось письмо Союза журналистов России (СЖР) в иностранные организации, журналистские и правозащитные ассоциации в связи с арестом сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», а также обращение Совета к международной общественности в ответ на это письмо.

Сообщается, что в указанном обращении обоснована недопустимость представления СЖР ситуации со «Sputnik Азербайджан» как нарушения свободы слова.

На заседании было еще раз подчеркнуто, что аресты руководителя и главного редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова не имеют ничего общего с журналистской деятельностью.

В этом контексте до настоящего времени был зафиксирован ряд инцидентов, как в местном, так и в международном масштабе, касающихся непрофессиональных действий «Sputnik».

В то же время подчеркнуто, что в целом для зарубежных медиа-структур России стало продуманной стратегией проводить информационные и пропагандистские кампании, направленные на продвижение кремлевской повестки.

Отмечено, что работа правоохранительных органов Азербайджана соответствует законодательству. В настоящее время ведется расследование в отношении Картавых и Белоусова.

На заседании также была подчеркнута важность формирования подготовленных групп в азербайджанских СМИ с целью предотвращения распространения ложных представлений о нашей стране.