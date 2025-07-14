Представитель МИД Ирана предупредил европейскую тройку, что запуск так называемых положений о немедленном возврате к ядерной сделке 2015 года повлечет за собой пропорциональный ответ Тегерана, сообщает «Тасним».

Выступая на пресс-конференции, Исмаил Багаи заявил, что так называемый механизм возврата Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не имеет под собой никакой правовой или политической основы. Он добавил, что Великобритания, Франция и Германия используют положение о Snapback в качестве инструмента, заявив, что их обращение к такому механизму не имеет никаких правовых и моральных оснований, учитывая последние события.

Представитель пояснил, что Иран по-прежнему считает себя участником СВПД, но сократил свои обязательства по ядерной сделке в ответ на дерзкое нарушение соглашения со стороны США и европейской тройки.

Багаи добавил, что три европейских правительства не в состоянии запустить механизм мгновенного возврата, поскольку они сами явно нарушили СВПД и не выполнили свои обязательства. Он заявил, что использование механизма Snapback «в принципе неоправданно», учитывая, что Иран подвергся нападению со стороны израильского режима и США.

Осудив угрозу использования механизма Snapback как «исключительно политической меры с целью противодействия Ирану», пресс-секретарь предупредил, что такой шаг встретит соответствующий ответ со стороны Ирана.