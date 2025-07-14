Военный суд в России заочно приговорил писателя Бориса Акунина к 14 годам лишения свободы.

15:15 Прокуратура потребовала заочно приговорить писателя Бориса Акунина к 18 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в оправдании терроризма и уклонении от обязанностей «иностранного агента».

Как сообщают ТАСС и «Медиазона», прокурор также запросила штраф в размере 400 тысяч рублей и пятилетний запрет на администрирование интернет-ресурсов после отбытия срока.

По версии следствия, с января по апрель 2025 года Акунин разместил в своём Telegram-канале не менее 33 публикаций без маркировки «иноагент». Кроме того, в одном из постов за февраль 2024 года, где он рассуждал о революции, силовики усмотрели оправдание терроризма.