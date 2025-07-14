Среднестатистические показатели вступительных экзаменов в русском секторе такие же, как и в азербайджанском секторе. Об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, сообщает Minval.

«Часто спрашивают, где показатели экзаменов лучше в русском или азербайджанском секторе», — сказала Аббасзаде.

По её словам, в русском секторе высоки показатели экзаменов по английскому языку. И тут дело не русском или азербайджанском секторе. Имеет значение то, где живут абитуриенты — в городской или сельской местности. Русский сектор — в основном в городских школах, и применение английского языка в городах выше.

Аббасзаде отметила, что экзамены для поступающих на факультеты по госзаказу в русском и азербайджанском секторах часто проводятся совмещенно, но учащиеся азербайджанского сектора берут места численностью.