Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность лишения гражданства США давней соперницы, актрисы и комика Рози О’Доннелл, вопреки решению Верховного суда десятилетней давности, которое прямо запрещает подобные действия правительства, информирует CBS News.

«Из-за того факта, что Рози О’Доннелл не отвечает интересам нашей Великой страны, я серьезно рассматриваю возможность лишения ее гражданства», — заявил президент в соцсети Truth Social.

По его словам, О’Доннелл, которая переехала в Ирландию в январе, должна остаться там, «если она им нужна».

Известно, что Трамп и О’Доннелл на публике критиковали друг друга в течение многих лет, часто в ожесточенных перепалках, причем это началось еще до его прихода в политику.