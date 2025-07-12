Жара в Москве в субботу, 12 июля, побила рекорд 122-летней давности. Об этом заявил научный руководителе Гидрометцентра России Романа Вильфанда, передает «Интерфакс».

По данным Вильфанда, в 1903 году температура была 34,5 градуса. А в 15:00 она поднялась до 34,6 градуса, превысив рекорд.

«Это характеристика экстремальной температуры», — добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что небывалая жара в ближайшие дни станет умереннее. По его прогнозам, к понедельнику, 14 июля, произойдет понижение температуры.