Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для дальнейших переговоров с Москвой. «Мы должны довести до конца то, о чем стороны договорились во время второй встречи — завершить обмены, согласованные тогда в Стамбуле», — заявил Зеленский в четверг, 10 июля, на пресс-конференции в Риме, где проходит 4-я международная конференция по послевоенному восстановлению Украины. Слова президента Украины цитирует телеканал «Суспільне».

Второй раунд прямых переговоров между представителями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет, а также передать друг другу по 6000 тел военнослужащих, погибших на войне. После этого состоялся ряд раундов обмена военнопленными — в частности, 9, 10, 12, 19 и 20 июня. Одновременно продолжался обмен телами погибших.

По мнению Владимира Зеленского, в ближайшее время обмены будут завершены. «Только после этого команды смогут перейти к обсуждению действенного варианта — подготовки встречи на уровне лидеров», — указал он.

Наиболее желательным для Зеленского является формат Украина-Россия-США на уровне глав государств. За столом должны звучать не только слова, но и «конкретные гарантии», подчеркнул он. Одновременно украинский президент напомнил, что предоставить площадки для диалога уже предложили Ватикан, Австрия, Швейцария и Турция.