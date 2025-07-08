4 июля в городе Ханкенди состоялся 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, руководителей делегаций, участвующих в 17-м Саммите ОЭС. Приветствовал участников саммита в Карабахе. Отметив особую символику его проведения в Ханкенди — на территории, освобождённой от оккупации, он подчеркнул, что Азербайджан уже в третий раз принимает у себя саммит ОЭС. Участники — главы государств и правительств: президент Азербайджана Ильхам Алиев (председательствовал), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер‑министр Казахстана Олжаса Бектенова, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, временное правительство Афганистана, заместитель премьер‑министра Абдул Гани Барадар, заместитель премьер‑министра и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Также присутствовал Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар в качестве наблюдателя.

В качестве специальных гостей и организаций принимали участие Турецкая Республика Северного Кипра, Организация тюркских государств, специальные гости из Нигерии и ОАЭ, а также заместитель генсекретаря ООН, генсекретарь D8, CICA, UNESCAP, TRACECA, ITF. Также приняли участие специализированные агентства и органы такие, как Парламентская Ассамблея ОЭС (PAECO), Банк по Торговле и Развитию ОЭС, Культурный институт, Научный фонд, Образовательный институт, Ассоциация семян. Саммит сопровождался ECO Week: бизнес, молодежным и женским форумами в Агдаме, Лачине и Фузули.

Всего 10 стран‑членов ОЭС (Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан) представили свои делегации.

По итогам саммита был принят ряд важных межгосударственных документов. С Узбекистаном Азербайджан подписал 12 ключевых соглашений. Документы закрепляют практические механизмы по этапной реализации самого договора союзничества, охватывающего политическую, экономическую, торговую сферы. Обсуждена стратегия ECO 2035 и принят документ стратегического партнёрства до 2035 год с акцентом на устойчивое развитие, климатической устойчивости и привлечении частного сектора, молодёжи и женщин в работу ОЭС в рамках первой ECO Week. Также утверждена концепция и формирование в Азербайджане исследовательского центра и центра «чистой энергии» ОЭС. Шуша объявлена туристической столицей ОЭС 2026 года.

Состоялся ряд двухсторонних дипломатических встреч. Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество и региональные вопросы. Также Ильхам Алиев обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном пути укрепления политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Ильхам Алиев обсудил торговые связи и транспортные маршруты с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Саммит подтвердил стремление ОЭС к многостороннему сотрудничеству на новых механизмах устойчивого развития, с акцентом на торговлю и снижение барьеров, эко-инвестирование, климатические проекты и «зелёные коридоры». Важным стало согласование ряда проектов касательно транспортных коридоров (Юг -Север, Восток — Запад).

Грузия не принимает участие в саммитах «Организации экономического сотрудничества». Почему Грузия не является членом ОЭС? Есть ли потери от ее неучастия и каковы они?

Грузия никогда не была членом ОЭС и официально не подавала заявку на вступление. Организация ОЭС была создана в 1985 году как структура региональных стран — первоначально Ирана, Пакистана и Турции. После распада СССР к ней присоединились Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан. Как аргумент незаинтересованности Грузии в участии в организации ОЭС многие грузинские эксперты высказывают, что Грузия выбрала прозападный курс. С начала 2000-х годов Грузия была ориентирована на евроатлантическую интеграцию: Ассоциация с ЕС, Партнёрство с НАТО Восточное партнёрство. А ОЭС, напротив, рассматривался в Грузии как организация, в которой доминируют Турция, Иран, страны Центральной Азии и частично Пакистан, т.е. регионы с иным стратегическим балансом.

Грузия поддерживала тесные связи с Западом и часто избегала форматы, в которых участвуют страны Ближнего Востока, Центральной Азии, страны, находящиеся под санкциями и рассматриваемыйе как проблемный партнёр ЕС и США. Однако Грузия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном, Турцией и странами ЦА, она делает это через двусторонние механизмы или через более нейтральные платформы, например TRACECA, GUAM, Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС), Средний коридор (Trans-Caspian)

Однако в силу геополитических изменений в регионе, угрозы санкций против Грузии со стороны западных стран, активной корреляци своей геополитической повестки, (стратегическое расширенное партнерство с Китаем), Грузия, весьма вероятно, будет заинтересована в участии в ОЭС в ближайшем будущем. Ожидаемо, что при таком раскладе геополитической картины Грузия может подать заявку на присоединение или участвовать как наблюдатель, особенно если активизируются транспортные и энергетические проекты с участием ЦА и Турции, поскольку ОЭС начнёт играть большую роль в развитии Среднего коридора. Очевидно, что региональные инициативы потребуют координации через многосторонние форматы.

Существенным является как и каким образом Грузия может сблизиться с ОЭС, или как это повлияло бы на её отношения с Западом и соседями. До недавнего времени, предпочитая более нейтральные или прозападные форматы, Грузия учитывала ряд геополитических нюансов, особенно в контексте стремления сохранить хорошие отношения с Западом, и не участвовала в союзах, где присутствуют бойкотируемые Западом страны. Однако, после подписания стратегического партнёрства с Китаем (это не причина, а скорее контекст) Грузия выбирает — не сближаться с ОЭС, где санкционированные Западом страны, несмотря на присутствие там ближайших стратегических партнеров и союзников — активных участников: Азербайджана и Турции.

Что теряет Грузия от неучастия в ОЭС?

«Организация экономического сотрудничества» — региональное объединение, охватывающее Центральную Азию (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и др.), Турцию, Иран, Пакистан, Афганистан, Азербайджан. И хотя это не ЕС или ШОС, но внутри организации формируются важные процессы, особенно по логистике, энергетике, цифровизации и агросекторе. Необходимо отметить, что, например, отсутствие участия может повлиять на возможности для Грузии в сфере логистики. Грузия — одно из ключевых звеньев Среднего коридора, но не участвует в координации маршрутов ОЭС, где обсуждаются инфраструктурные проекты через Каспий и дальше в Азию. Фактически Грузия теряет определенный процент потенциальных инвестиций из ЦА и Турции. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан обсуждают совместные инвестиции в ОЭС, включая переработку, логистику и зелёную энергетику, а Грузия остаётся вне этих процессов. ОЭС разрабатывает стратегии продовольственной безопасности, агропроекты и по созданию единого агрорынка и обмену продуктами, и Грузия могла бы участвовать в обсуждениях и становлении этих стратегий и проектов, экспортных программах, например, в сотрудничестве с Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией.

Отсутствие даже статуса наблюдателя делает Грузию невидимой в инвестиционных и логистических процессах этой структуры, что ограничивает её влияние Грузии на региональные инициативы, особенно по Южному Кавказу. Энергетическая интеграция ОЭС формирует проекты по зелёной энергетике и газотранспортным маршрутам, Грузия могла, например, интегрироваться в инициативы через Азербайджан. На данном этапе участие Грузии как наблюдателя может быть оптимальным и дипломатическим гибким решением. В ОЭС есть механизмы статуса наблюдателя. Например, ООН, Организация исламского сотрудничества имеют определённые форматы присутствия. Грузия уже имеет опыт наблюдения или участия в подобных форматах (например, ШОС, ЧЭС, ОБСЕ, TRACECA), не вступая полностью, а просто отправляя делегации. Как наблюдатель, политически нейтральный, однако геостратегически важный шаг для Грузии, являющиеся логистическим и транзитным мостом между ЕС и Азией. Для Грузии важно иметь возможность влиять, поскольку даже наблюдатель может выступать, предлагать инициативы, формировать контакты.

Грузия уже сейчас может инициировать диалог с Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном через дипломатические каналы для обсуждения возможности получения статуса наблюдателя в ОЭС и присоединиться к отраслевым программам ОЭС: по туризму, транспорту, энергетике, агроинновациям. И первым шагом может стать, например, организация в Тбилиси региональной конференции по сопряжению стратегий ОЭС с инициативами ЕС и Среднего коридора, как формы «мягкого участия».

Кроме того, участие Грузии в ОЭС выгодно и Азербайджану. Во-первых, это позволит усилить координацию инфраструктурных и энергетических проектов, в которых обе страны уже активно участвуют, включая развитие Среднего коридора. Во-вторых, Азербайджан заинтересован в стабильности и предсказуемости в регионе, и включение Грузии в форматы ОЭС укрепит многостороннюю архитектуру сотрудничества. В-третьих, участие Тбилиси поможет институционализировать уже существующее двустороннее взаимодействие и выведет его на региональный уровень, где Баку может играть роль связующего звена между Центральной Азией, Южным Кавказом и Турцией. Чем плотнее координация между странами региона, тем выше уровень предсказуемости и дипломатического управления рисками. Азербайджану выгодна институционализированная вовлечённость Грузии, особенно в свете вызовов от нестабильных соседей и глобального давления.

Сегодня важным является минимизировать потери Грузией от неучастия в ОЭС, потери влияния по инвестиционным возможностям, доступа к координации коридоров, особенно в контексте развития Среднего коридора и взаимодействия с Центральной Азией.