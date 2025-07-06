Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана распространило информацию о Ханкендинском коммюнике, принятом по итогам 17-го саммита Организации экономического сотрудничества.

В сообщении подчеркивается, что 3-4 июля 2025 года в азербайджанском городе Ханкенди состоялся 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Отмечается, что по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева еще до начала саммита, посвященного теме «Новое видение ОЭС во имя устойчивого и климатоустойчивого будущего», 1 июля в Агдаме был организован Молодежный форум ОЭС, 2 июля в Лачине – Женский форум ОЭС и 2 июля в Шуше – 6-й бизнес-форум ОЭС.

Итогом 17-го Саммита ОЭС стало принятие Ханкендинского коммюнике, содержащего резюме от председателя. В документе высоко оценены масштабные восстановительные и строительные работы в освобожденных от оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана.

В коммюнике, наряду с этим, еще раз подтверждается право изгнанных из Армении азербайджанцев на достойное возвращение в родные края. В соответствии с тематикой саммита в качестве основных приоритетов в будущей повестке дня ОЭС определены экономическая устойчивость и устойчивость к изменению климата. Высоко оценены экологические инициативы женщин-лидеров региона ОЭС, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, в частности инициатива «Нулевые выбросы».

В коммюнике также названы важными запуск Центра чистой энергии ОЭС и расширение деятельности Исследовательского центра ОЭС. В документе выражена поддержка усилению мандата инициативы «Инвестиции ОЭС», Совета торгово-промышленных палат, единого информационного пространства, Банка торговли и развития ОЭС.

Подчеркнуто значение устойчивого градостроительства и Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в Баку в следующем году.

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