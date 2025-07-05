Власти Израиля решили направить делегацию на переговоры по сделке об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников в столицу Катара Доху.

Информацию приводит издание Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.

«Принято решение отправить израильскую делегацию на «непрямые переговоры» в столице Катара Дохе», — отмечается в сообщении.

По словам израильских официальных лиц, которые приводит телеканал Kan, ХАМАС смягчил свои требования из-за давления со стороны посредников — Катара и Соединенных Штатов. Они отметили, что по существу вопроса «есть с чем работать».