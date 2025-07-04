Бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью изданию «Медуза» рассказал о своей встрече с Владимиром Путиным в 2002 году в Кремле, отметив, что уже тогда российский лидер озвучивал планы по укреплению международных позиций и восстановлению «великой России».

«Я помню часовую беседу с Путиным в Кремле в 2002 году. Он сказал мне, что у него есть две политические цели. Первая — укрепить позиции России на международной арене, что было очевидно: каждый президент, даже небольшой страны, хочет, чтобы его страна играла определенную роль. И вторая — восстановить великую Россию. Признаюсь, в то время я отнесся к этим словам как к мечте молодого президента», — сказал Квасьневский.

По его словам, со временем стало ясно, что «великорусское мышление» возобладало и привело к «большой исторической ошибке» — вторжению России в Украину.

«Путин на одном дыхании называет русских и украинцев “братьями и сестрами” и при этом отдает приказы о бомбардировках украинских городов. Украинцы ему этого не простят», — подчеркнул он.

Квасьневский также отметил, что Польша «избавилась от наивности» в отношении России, понимая, что её имперские амбиции не имеют границ. «Мы знаем, что российский империализм существует, что он не выдумка. И он присущ не только российским элитам, но и мышлению многих россиян», — добавил он.