Желание США и ЕС вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации усиливает угрозы безопасности в регионе.

Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Полагаем важным закрепить мирный процесс в региональной парадигме, в кругу друзей — стран Южного Кавказа и прилегающих государств-партнеров, исключив деструктивное вмешательство извне», — уточнил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Москва готова оказывать партнерское содействие для успешного завершения переговоров между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов в той форме и в том объеме, которые будут востребованы обеими сторонами.