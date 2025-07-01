Государственная Миграционная Служба обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, которым продлен срок временного пребывания в Азербайджанской Республике.

Как сообщили в ГМС, с 24 марта 2020 года иностранцы и лица без гражданства, находившиеся на территории Азербайджана и которым в связи с пандемией COVID-19 продлевали срок временного пребывания, и пребывание которых в стране считалось законным, должны до 31 июля 2025 года, при наличии одного из оснований, указанных в статье 45 Миграционного кодекса Азербайджанской Республики, обратиться в ГМС для получения разрешения на временное проживание или покинуть территорию страны.