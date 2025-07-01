Кремль, как выяснилось, оказался шокирован не действиями своих силовиков, замучивших насмерть двух азербайджанцев, а «чрезмерной эмоциональностью» Азербайджана.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на «прямое общение и разъяснение ситуации» с Баку. Видимо, в Москве искренне надеялись, что пытки и убийства можно будет «решить кулуарно» — как обычно.

Песков также пообещал, что Кремль будет добиваться освобождения «журналистов» — то есть сотрудников ФСБ, задержанных в Баку. Причём делать это будут «в результате прямых контактов в ближайшее время».

Песков добавил, что задержание «журналистов» в Баку якобы «не соответствует духу российско-азербайджанских отношений».

А вот пытки и убийства азербайджанцев, выходит, по версии пресс-секретаря Путина, вполне вписываются в этот самый «дух».