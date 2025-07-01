Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения на территории Российской Федерации.

Как отмечается, расследование начато в связи с убийством двух человек, совершённым сотрудниками российских правоохранительных органов.

По данным предварительного следствия, 27 июня утром в Екатеринбурге в рамках совместной операции с участием Росгвардии, МВД и ФСБ по Свердловской области были задержаны граждане Азербайджана и лица азербайджанского происхождения, проживавшие по разным адресам. Их подозревали в причастности к ранее совершённым преступлениям.

Однако в ходе задержания, транспортировки и нахождения в административных зданиях оперативных служб задержанные подвергались жестоким пыткам: им наносили многочисленные удары тупыми предметами по различным частям тела, что привело к тяжким телесным повреждениям.

В результате 60-летний Гусейн Сафаров, занимавшийся малым бизнесом, скончался днём 27 июня в здании МВД Екатеринбурга. Его брат, 55-летний Зияддин Сафаров, таксист и отец двоих детей, умер утром того же дня в служебном автомобиле от полученных травм.

Согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти обоих братьев стал посттравматический и постгеморрагический шок, вызванный множественными переломами рёбер и другими тяжёлыми повреждениями.

Установлено также, что и другие задержанные азербайджанцы подверглись аналогичным пыткам, получили телесные повреждения различной степени тяжести и в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях на территории России.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики:

▪️12.2 — преступление против гражданина Азербайджана за пределами страны;

▪️120.2.1, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9 — умышленное убийство, совершённое группой лиц с особой жестокостью и в отношении двух и более лиц;

▪️309.2 — превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия;

▪️293.3 — применение пыток или другого жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности.