Главной военной целью России является взятие Одессы, которую президент Владимир Путин считает «исторически русским городом».

По данным The Financial Times, потеря Одессы лишит Украину главного порта и выхода к морю.

Издание отмечает, что без срочной военной помощи ситуация на фронте может резко ухудшиться. На фоне отсутствия ясной стратегии победы в украинском руководстве растёт ощущение безысходности.

В отличие от прежних лет, теперь вопрос о перемирии регулярно поднимается на закрытых переговорах с Западом — предложения, которые ранее сочли бы пораженческими. Однако в Европе немногие верят, что Москва действительно готова к миру.