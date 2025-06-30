Спецоперация в офисе симоньяновского агентства «Спутник» привела к сенсационным и в то же время ожидаемым результатам. Задержаны два агента ФСБ, которые работали в Азербайджане под журналистским прикрытием. Строго говоря, это не удивляет. «Спутник» во многих странах уличали в связи с российскими спецслужбами. Власти ряда государств вообще отказываются считать эту структуру средством массовой информации. То, что одна из групп ФСБ действовала в Азербайджане под прикрытием «Спутника», — честно говоря, вполне ожидаемо. Судя по всему, их давно держали на крючке — и просто ждали подходящего момента, чтобы захлопнуть ловушку.

А агенты, похоже, были очень ценными. Именно поэтому операция азербайджанских силовиков в офисе симоньяновского агентства вызвала столь эмоциональную реакцию в Москве. МИД России уже закатывает истерику: как это так, в Азербайджане посмели прищемить хвост российскому агентству! Российское посольство едва ли не в полном составе прибыло к офису. Правда, все эти драматичные телодвижения не произвели никакого впечатления на власти Азербайджана. Операцию не остановили. Возобновить деятельность «Спутнику» не разрешили. А теперь ещё и задержали двоих агентов ФСБ.

А теперь – немного подробностей. Решение о закрытии офиса агентства «Спутник» было принято ещё в начале нынешнего года. Да, так называемым журналистам – а «Спутник», будем реалистами, занимался пропагандой, а не журналистикой – дали время на решение организационных и технических вопросов. Офис не стали опечатывать в течение 30 минут. Но агентство продолжало работать – в нарушении закона. А в Азербайджане, если кто забыл, соблюдать закон надо. И неважно, где и в каких столицах у нарушителей закона могут найтись покровители.

Тем более Азербайджан не будет позволять действовать на своей территории агенту чужих спецслужб. Да ещё и далеко не дружественных. Поверьте, в Баку никто не строит иллюзий по поводу политики России вообще и действий ФСБ в частности. Мы прекрасно помним, что именно российские спецслужбы стояли за гибридной кибератакой, которой подвергся Азербайджан в начале нынешнего года.

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И тем более в Баку сделали выводы из той роли, которую сыграла ФСБ в нынешних трагических событиях в Екатеринбурге. Напомним: задерживал наших соотечественников именно спецназ ФСБ. Сотрудники этой организации запытали двоих азербайджанцев до смерти. Именно сотрудники ФСБ грозятся подкинуть наркотики, если проживающие в России азербайджанцы откажутся отправляться в качестве «пушечного мяса» на украинскую войну и становиться, назовём вещи своими именами, соучастниками агрессии.

Азербайджан, если кто забыл, не любит оставаться в долгу – ни в хорошем, ни в плохом. И свои счета всегда закрывает. Вот и сейчас, когда в ответ на этнически мотивированные репрессии в Екатеринбурге отменяется визит российского вице-премьера и прекращаются культурные мероприятия с участием российских артистов.

И самое главное – из нынешней российской истерики будут сделаны выводы. В том числе и в весьма деликатных вопросах. Нас пытались убедить, будто бы давление на азербайджанскую диаспору – это результат разногласий «башен Кремля». Но теперь становится понятно, что на самом деле у Кремля одна башня, которая ведёт себя на редкость безбашенно. И её обитатели не осознают, что подобные игры в политике бесследно не проходят. Особенно с такой страной, как Азербайджан.

В Баку, как правило, накопившиеся проблемы решают по конфиденциальным каналам. Тем более что в мире спецслужб существует множество способов урегулировать вопросы без шума и пыли, не привлекая внимания общественности. И если в Азербайджане провели — в чём-то даже демонстративную — операцию в офисе «Спутника», задержали двоих агентов ФСБ и публично объявили об этом, — это месседж. Красноречивый, доходчивый и недвусмысленный.