Глава МИД Польши Радослав Сикорский предположил, что российский лидер Владимир Путин движется по тому же пути, что и руководитель СССР Леонид Брежнев. По его словам, которые приводит AFP, Путин сам заявлял, что Советский Союз распался из-за слишком больших расходов на армию, и сейчас делает то же самое.

«Путин должен понимать, что он на пути Брежнева. Он сам однажды сказал, что Советский Союз распался, потому что потратил слишком много на вооружение, и теперь он делает то же самое», — сказал министр.

Он отметил, что действия Путина заставили страны Запада увеличить свои военные бюджеты. После саммита НАТО в Гааге страны согласились довести свои расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта к 2035 году, при этом 3,5% из этой суммы пойдут на важнейшие оборонные нужды.