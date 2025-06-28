Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в столицу Украины, где пройдет его встреча с Владимиром Зеленским. Об этом сообщила канцелярия польского лидера.

«Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. В расписании [визита] — встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в X. Под публикацией размещена видеозапись встречи польского лидера на вокзале Киева главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Как отмечает телеканал TVP Info, этот визит имеет характер прощального, поскольку Дуда покидает пост президента 6 августа.