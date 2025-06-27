Президент США Дональд Трамп обвинил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи во лжи и заявил, что спас его от смерти.

«Почему так называемый «Верховный лидер» раздираемой войной страны Иран, аятолла Али Хаменеи, столь откровенно и глупо заявляет, что он выиграл войну с Израилем, хотя сам знает, что это ложь? Это неправда. Как человек глубокой веры, он не должен лгать.

Его страна была разрушена, три злосчастных ядерных объекта — уничтожены. Я точно знал, где он укрывается, и не позволил Израилю или Вооружённым силам США — лучшим и сильнейшим в мире — ликвидировать его. Я спас его от очень позорной смерти. И ему не обязательно говорить: «Спасибо, президент Трамп!

Фактически, в финальном акте войны я потребовал, чтобы Израиль вернул обратно большую группу самолётов, которые направлялись прямо в Тегеран и были готовы нанести решающий удар. Это была бы самая масштабная атака за всю войну. Последствия были бы колоссальными, и многие иранцы погибли бы.

В последние дни я работал над возможным снятием санкций и другими вопросами, что дало бы Ирану шанс на полное, быстрое и устойчивое восстановление — санкции действительно жесткие! Но вместо этого я получил гневное, полное ненависти и отвращения заявление, после чего немедленно прекратил всю работу по вопросу санкций и другим направлениям.

Ирану необходимо вернуться в русло мирового порядка, иначе всё для них будет становиться только хуже. Они постоянно злые, враждебные, недовольные — и что это им дало? Выжженная, разрушенная страна без будущего, с разгромленной армией, катастрофической экономикой и смертью повсюду. У них нет надежды, и всё будет только хуже!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.