Власти Индии отклонили предложение ООН предоставить ее представителю официальный статус наблюдателя за ходом расследования катастрофы авиалайнера Boeing 787-8 Dreamliner в Ахмадабаде 12 июня, в результате которого погибли 275 человек.

Как сообщает агентство Reuters, ООН получила отказ на фоне критики иностранными экспертами медленных темпов анализа черных ящиков потерпевшего катастрофу лайнера в ходе расследования, проводимого следственными органами Индии и министерством гражданской авиации республики. Индийские следователи скачали данные черных ящиков примерно через две недели после крушения. Согласно международным правилам, такие действия должны предприниматься немедленно, чтобы полученные данные могли служить предотвращению авиакатастроф в будущем.

Ранее представители ООН оказывали помощь в расследовании ряда крупнейших авиакатастроф в мире, но только по просьбе стран, самолеты которых потерпели крушения. С собственной инициативой о таком содействии ООН выступила впервые.

26 июня Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) объявило об извлечении данных с обоих бортовых самописцев разбившегося Boeing 787-8. «В настоящее время проводится анализ данных с обоих бортовых самописцев. Эти усилия направлены на восстановление последовательности событий, приведших к авиационному происшествию», — уточнили в министерстве гражданской авиации. Перевозить черные ящики для извлечения с них записей в США, как сообщалось ранее, не потребовалось. Предварительный отчет о результатах расследования ожидается примерно через 30 дней после происшедшей авиакатастрофы.

12 июня Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India после взлета рухнул на жилой район у города Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. При крушении погибли 275 человек — 241 находился на борту, еще 34 человека погибли на земле.