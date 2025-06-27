Около 30 неизвестных в масках утром в пятницу ворвались в резиденцию предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката Миграна Погосяна.

Сам архиепископ подтвердил, что попытка проникновения действительно была, однако в этот момент его в резиденции не было.

Ранее против архиепископа Аджапахяна было возбуждено уголовное дело по признакам публичных призывов к захвату власти.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов «Священной борьбы». В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.