Власти Казахстана рассчитывают подписать межправительственное соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции до конца 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, пишет ТАСС.

«Окончательное решение будет приниматься по итогам подписания межправительственного соглашения. Как вы знаете, состоялось заседание межведомственной комиссии, которое рассмотрело и утвердило итоги конкурсного процесса, потом окончательные решения по подтверждению выводов межведомственной комиссии были закреплены на энергетическом совете», — сказал он, отвечая на вопрос о строительстве АЭС.

По словам Саткалиева, стороны уже приступили к подготовке межправительственного соглашения. «Мы сейчас достаточно интенсивные сроки для себя определили — до конца текущего года мы планируем подписать данный документ», — пояснил он.

Возведение атомной электростанции такого уровня, как планируется в Казахстане, может обойтись не менее чем в $14 млрд.

«Параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах, сейчас мы их объявить не можем, так как они защищены соглашениями о конфиденциальности с участниками процесса. Но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит порядка $14 млрд минимум», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о возможной стоимости АЭС.