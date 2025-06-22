Глава МИД Ирана Аббас Аракчи о высказался возможном перекрытии Ормузского пролива.

«У нас есть множество вариантов. Мы вообще не доверяли западным странам, и наше недоверие росло. Конечно, двери дипломатии открыты, но мы не в состоянии решить, когда возобновятся переговоры», — заявил он.

По его словам, США все еще продолжают общаться Ираном по каналам переговоров.

«Хотя переговоры были приостановлены из-за агрессии США, мы по-прежнему получаем сообщения от американцев по разным каналам, в частности, из Омана, и есть также другие страны, которые передают нам сообщения США. И при необходимости, мы отвечаем на эти сообщения», — отметил министр.

