На Кипре гражданин Великобритании попал под арест по подозрению в шпионаже и терроризме. Его подозревают в наблюдении за базами ВВС и возможными контактами с Тегераном. Об этом информирует The Guardian.

Уточняется, что он, вероятно, вел наблюдение за базой Королевских ВВС Великобритании в Акротире и имел связи с иранским Корпусом стражей исламской революции. Суд принял решение оставить его под стражей на восемь дней для дальнейшего расследования.

Известно, что подозреваемый проживал в городе Закаки, вблизи базы Акротири. Его заметили с фотокамерой с мощным объективом и тремя телефонами. Сообщается, что с середины апреля он вел наблюдение и за другой военной базой — Андреаса Папандреу в регионе Пафос.

Министерство иностранных дел Великобритании уже подтвердило, что сотрудничает с властями Кипра по делу британского гражданина. Отмечается, что этот факт опровергает слухи в местных СМИ о том, что задержанный якобы имеет азербайджанское происхождение.