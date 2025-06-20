Российский лидер Владимир Путин заявил, что его беспокоит угроза третьей мировой войны. Об этом президент сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Модератор подметил, что недавно отмечалось 80-летие окончания Второй мировой войны, он спросил у Путина, беспокоит ли его то, что мир «скатывается» к третьей мировой. «Беспокоит, — заявил Путин. — Говорю без всякой иронии, без шуток, конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет».

«Нас это касается напрямую. И это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и к поиску развязок, к поиску решений, причем, желательно, мирными средствами», — добавил он.

