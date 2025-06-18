Азербайджан, кроме того, что на протяжении многих лет подвергался политике оккупации и этнической чистки, все еще страдает от гуманитарных последствий, вызванных этой политикой.

Об этом сказала уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева в ходе выступления в Баку на Международном симпозиуме омбудсменов на тему «Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека».

По ее словам, существующая проблема мин на освобожденных территориях создает серьезные угрозы праву людей на безопасную жизнь, препятствует безопасному возвращению бывших внутренне перемещенных лиц на родину, проведению восстановительных и реконструкционных работ на этих территориях, нарушает экологический баланс в регионе.

«В этой связи я хотела бы особо отметить нашу деятельность по информированию международного сообщества о защите прав и свобод человека в конфликтный и постконфликтный период, ситуации с обеспечением прав лиц, пострадавших от конфликта, а также разграблении природных ресурсов и проблеме мин» — отметила она.