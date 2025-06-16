Иран через арабских посредников направил сигналы о готовности прекратить эскалацию конфликта с Израилем и возобновить переговоры по ядерной программе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников на Ближнем Востоке и в Европе.

Несмотря на продолжающиеся израильские авиаудары, Тегеран заявил о возможности возвращения за стол переговоров при условии невмешательства США в конфликт. Арабским посредникам также поручено передать Израилю, что сдерживание эскалации конфликта отвечает интересам обеих сторон.

Как отмечают источники, иранская сторона стремится избежать дальнейшей эскалации, но сохраняет готовность к ответным действиям.