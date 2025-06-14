Президент США Дональд Трамп заявил, что утром получил звонок от президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в заявлении от своего имени, которое распространил Белый дом.

«Президент Путин звонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днём рождения», — говорится в тексте. Сегодня Трампу исполняется 79 лет.

«Но что более важно — чтобы поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы говорили долго», — продолжил он.

«Намного меньше времени было потрачено на Россию/Украину, но это на следующую неделю».

«Он [Путин] считает, как и я, что эта война Израиля и Ирана должна закончиться, а я объяснил, что и его война [с Украиной] должна закончиться», — добавил Трамп.