Иранское государственное телевидение сообщает о подготовке к разрушительным атакам по израильским целям в течение ближайших часов.

По данным агентства Fars, за последний час иранские ПВО сбили 10 израильских самолётов в различных регионах страны. Об этом заявил представитель сил противовоздушной обороны.

21:53 Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по иранскому подземному хранилищу крылатых ракет и пусковых установок.

Читайте новости в режиме онлайн также в нашем Telegram-канале Minval-LIVE — там они появляются раньше, чем на сайте.

21:00 Израильские ВВС наносят новые удары по иранским целям. По сообщениям местных источников, под атакой оказался стратегически важный порт Бендер-Аббас, расположенный на берегу Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов глобального нефтяного экспорта.

Через пролив проходит более 20% всей мировой нефти. Он соединяет Персидский залив с Аравийским морем, и любая эскалация в этом районе может резко повлиять на мировые цены и стабильность поставок.

Одновременно с этим, в небе над рядом иранских городов активирована система противовоздушной обороны— сообщается о работе ПВО в Тегеране. Очевидцы слышат громкие взрывы и видят следы от ракет в воздухе.