Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в рамках визита в Чехию встретился с директором Департамента иностранных дел Администрации президента страны Ярославом Зайичеком.

Как говорится в сообщении азербайджанского посольства в Чехии, Х.Гаджиев также провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Чехии Йиржи Козаком.

Happening now:

Zlatá Praha, GLOBSEC20: 🇦🇿 President’s Assistant H. Hajiyev met today with the distinguished J. Kozak, First Deputy Foreign Minister J. Kozak and Mr. J. Zajíček, Director of the Foreign Affairs Department of the Office of the President of 🇨🇿 pic.twitter.com/ypX9RgBRTK

— Embassy of Azerbaijan — Prague (@AzEmbPrague) June 13, 2025