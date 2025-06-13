Задержан бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян. Армянские СМИ сообщают, что он был задержан в ходе операции Антикоррупционного комитета.

В настоящее время в его доме проводится обыск.

Как отметили в Комитете, он обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и участии в незаконном предпринимательстве. Обвинения Абрамяну были предъявлены еще в апреле 2023 года. По материалам дела, он, занимая различные должности (депутат, министр территориального управления, вице-премьер, глава администрации президента, спикер парламента, премьер-министр), провернул сделку в результате которой в 2008-2015 гг. получил доход в 230,4 млн драмов. (около $590 тыс.).

Абрамян занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 гг. Был также спикером парламента Армении – 2012-2014 гг.