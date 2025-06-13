Наказание за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, будет ужесточено. Срок лишения свободы за это деяние увеличивается с двух до трех лет.

В предлагаемой поправке к Уголовному кодексу, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, говорится, что тайное хищение чужого имущества наказывается общественными работами на срок от 360 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

По действующему же кодексу кража карается обязательными работами на срок от 360 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.