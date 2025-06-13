Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и компания Agalarov Development подписали соглашение о реализации проекта по возведению всесезонного курорта Sea Breeze Uzbekistan. Он будет построен в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Общая стоимость проекта составляет $5 млрд. Запланирована застройка 577 га, включая 100 га на первом этапе.

Согласно информации МИПТ, проект внесет значимый вклад в развитие туристической инфраструктуры, создание рабочих мест и привлечение иностранных туристов. Стороны подтвердили готовность обеспечить своевременную и качественную реализацию проекта, при этом была выражена заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества.