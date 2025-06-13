Большинство стран «Большой семерки» (G7) планируют снизить предельные цены на российскую нефть независимо от решения США. Об этом информирует Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«Большинство стран «Большой семерки» готовы действовать в одиночку и снизить отмечается в сообщении.

Также сообщается, что ЕС и Великобритания собираются взять на себя инициативу по данному вопросу при поддержке других стран-участниц G7, при этом позиции США и Японии остаются неясными.

«Европейские страны намереваются снизить предельные цены на нефть до 45 долларов с 60 долларов за баррель. Поступают позитивные сигналы из Канады, Великобритании и, вероятно, из Японии. Мы будем использовать G7, чтобы попробовать привлечь США», — заявил источник агентству.