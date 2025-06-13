На полях международного мероприятия по энергоэффективности, проходящего в Брюсселе, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

Согласно информации Министерства энергетики, Ф.Бироль заявил, что Азербайджан является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы и подчеркнул важность развития сотрудничества в этом направлении.

В ходе беседы было отмечено наличие эффективного сотрудничества с агентством в сфере продвижения инициатив, связанных с COP29. Стороны обсудили вопросы мониторинга реализации энергетических инициатив, отражения достигнутого прогресса в соответствующих отчетах агентства, а также перспективы дальнейшего развития партнерства. Также состоялся обмен мнениями относительно текущих тенденций и прогнозов на глобальном энергетическом рынке.