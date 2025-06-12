В период с 1 января по 30 апреля 2025 года азербайджанские авиакомпании за полеты через воздушное пространство Армении выплатили компании «Армаэронавигация» 89746 евро. Информация приводится в сообщении Комитета гражданской авиации Армении.

Для сравнения, с 1 января по 31 мая 2024 года сумма выплат составила 49459 евро.

При этом с января по май 2023 года было выплачено чуть менее 40 тыс. евро, а за весь 2023 год – почти 80 тыс. евро.

Платежи во всех случаях совершались через центральный офис организации «Евроконтроль» (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) в соответствии с установленной процедурой.