Предположительно украинский дрон-камикадзе найден на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле. Информация приводится в сообщении Hürriyet.

Уточняется, что отдыхающие на пляже Узункум на Черном море граждане увидели объект, похожий на БПЛА. Они впали в панику и вызвали экстренные службы. Прибывшие саперы оцепили часть пляжа.

«Пока не установлено точно, откуда прибыл объект, но он похож на украинские камикадзе-дроны и, судя по всему, начинен взрывчаткой. Саперы будут обследовать его», — отмечается в сообщении.