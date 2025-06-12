Президент Республики Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

От имени правительства и народа Республики Сьерра-Леоне, от меня лично позвольте передать Вам, правительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – 28 Мая – Дня независимости.

Я высоко ценю значительный прогресс, достигнутый Азербайджаном в последние годы, а также силу и решимость Вашего народа. Желаю народу, который постоянно шагает вперед, непоколебимого духа единства, устойчивого мира и процветания.

В этот знаменательный день выражаю Вам, Ваше превосходительство, наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу Азербайджана – благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении.