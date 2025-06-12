Новый посол РФ в США Александр Дарчиев вручил президенту США Дональду Трампу верительные грамоты и провел встречу.

Американский президент Дональд Трамп согласился, что Москве и Вашингтону нужно восстанавливать отношения, сообщил Дарчиев.

«Мне кажется, самое главное, что мы разговариваем, что, наконец, мы все-таки перешли от монологов (…) к достаточно прагматичному разговору. ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌Разговору непростому, наслоения очень большие, но дорогу осилит идущий. (…) Помимо хорошей личной химии между президентами (РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — ред.) есть еще и понимание, понимание у президента Трампа, что Россия и Америка должны быть вместе», — сказал Дарчиев в комментарии для телеканала «Россия 24».